СБУ проверяет работу DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму
12 января, 2018, 22:24
Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове
Об этом говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос "Крым.Реалии".
"Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями DHL Express, Adidas, Puma приобщены к материалам уголовного производства", - говорится в документе.
Досудебное расследование осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия. В ведомстве добавили, что детали досудебного расследования не разглашаются.
- 6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексирована Крыму.
- СБУ в декабре обещала проверить информацию о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном русскими украинском Крыму.
- 4 января в пресс-центре Adidas лаконично ответили, что "в принципе придерживаются действующего законодательства" в этом вопросе.