СБУ проверяет работу DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму

12 января, 2018, 22:24

Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит следственные действия в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном полуострове

Об этом говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос "Крым.Реалии".

"Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями DHL Express, Adidas, Puma приобщены к материалам уголовного производства", - говорится в документе.

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия. В ведомстве добавили, что детали досудебного расследования не разглашаются.