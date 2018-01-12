С начала года на Донбассе погибли 7 украинских военных, - СМИ

12 января, 2018, 20:42

За первые 11 дней 2018 года погибли 7 украинских военных

В первый день 2018 года на Луганщине, возле населенного пункта Новотошковское, умер один военнослужащий. Он подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил многочисленные ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, передает Новинарня.

4 января Кодымская районная государственная администрация (Одесская область) сообщила о смерти своего земляка Александра Чегурка. Он погиб накануне, 3 января, в зоне АТО, защищая Украину. Чегурко служил разведчиком в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщает "РБК-Украина".

"Прямой" сообщает о смерти третьего военного, погибшего в зоне АТО 7 января. Его звали Василий Гринь, он был уроженцем Закарпатской области. По информации штаба АТО, его смерть не считается боевой потерей. Консультант по вопросам защиты участников АТО в Береговской городском совете Ярослава Федур заявила, что боец АТО погиб от пулевого ранения.

10 января на Донбассе погибло 3 человека, передает Новинарня. Двое из них погибли в результате подрыва бронемашины на мине. Первого звали Геннадий Вегера с позывным "Зеленый", уроженец Хмельнитчины. За последние 4 года он воевал в районах Горловки, Краматорска и Донецкого аэропорта. У Вегеры осталась жена и три дочери.

От подрыва бронемашины также умер Виктор Сухин, которого приняли на военную службу в ноябре 2017 года. В зоне АТО он провел чуть более месяца. Сухин служил на должности водителя мотопехотного отделения воинской части А4395. У него осталаись жена и 9-летняя дочь.

Третьим погибшим 10 января был Анатолий Анадимб, погибший в результате гранатоментого обстрела опорного пункта вблизи поселка Новолуганское ("Светлодарская дуга"). Во время обстрела ему в шею попал осколок, боец умер по дороге в госпиталь от значительного кровотечения. Сам Анадимб был родом из Черновицкой области, служил разведчиком 54-й отдельной механизированной бригады. В 2016-м пришел на контракт в батальон “Донбасс Украина”. У него остались жена и двое сыновей.

11 января во время проведения разминирования участка местности на Донецком направлении в результате подрыва на мине погиб еще один военный, передает Укринформ. Его имя пока неизвестно.