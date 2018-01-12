Руководители "Хрещатика" нанесли банку ущерб на 2,5 млрд грн
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц по итогам анализа неплатежеспособности банка.
Сообщается, что в период с мая по ноябрь 2017 года проводился анализ неплатежеспособности (forensic) банка "Хрещатик", инициированный департаментом расследования противоправных действий фонда.
Согласно его результатам, начиная с 2013 года действия руководства, наблюдательного совета и собственников не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости банка. В частности, в этот период банк не придерживался принципа обеспеченности кредитования, выдавая значительную долю необеспеченных кредитов.
Кроме того, банк покупал ценные бумаги в виде облигаций эмитентов - потенциально связанных лиц, которые на сегодняшний день остаются непогашенными. Данные операции привели к ущербу в размере 1,286 млрд гривен. Ликвидность банка постоянно ухудшалась с 2014 года, а руководство продолжало политику снижения высоколиквидных активов.
Комплексным анализом неплатежеспособности ПАО "КБ "Хрещатик" выявлено проведение сомнительных операций и действий (бездействия) руководства банка, наблюдательного совета и его владельцев, которые привели к убыткам банка на сумму свыше 2,5 млрд гривен.
- 5 апреля 2016 года в киевский банк "Хрещатик" вошла временная администрация. В банке обслуживались столичные коммунальные предприятия, многие из которых в конце марта перешли в другие банки.
- Вместе с тем, накануне банкротства банк не входил в так называемый черный список НБУ, в котором находятся учреждения с максимальными шансами на выведение с рынка.
- В апреле 2017-го Киевский апелляционный административный суд признал незаконным решение НБУ об отнесении банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных.
- Национальное антикоррупционное бюро подозревает чиновников Нацбанка в растрате 12 млрд грн рефинансирования. В этой схеме якобы был задействован и банк "Крещатик".
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас