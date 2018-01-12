Руководители "Хрещатика" нанесли банку ущерб на 2,5 млрд грн

12 января, 2018, 19:12

Действия руководства, наблюдательного совета и собственников неплатежеспособного банка "Хрещатик" привели к 2,5 млрд гривен убытка финансового учреждения

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц по итогам анализа неплатежеспособности банка.

Сообщается, что в период с мая по ноябрь 2017 года проводился анализ неплатежеспособности (forensic) банка "Хрещатик", инициированный департаментом расследования противоправных действий фонда.

Согласно его результатам, начиная с 2013 года действия руководства, наблюдательного совета и собственников не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости банка. В частности, в этот период банк не придерживался принципа обеспеченности кредитования, выдавая значительную долю необеспеченных кредитов.

Кроме того, банк покупал ценные бумаги в виде облигаций эмитентов - потенциально связанных лиц, которые на сегодняшний день остаются непогашенными. Данные операции привели к ущербу в размере 1,286 млрд гривен. Ликвидность банка постоянно ухудшалась с 2014 года, а руководство продолжало политику снижения высоколиквидных активов.

Комплексным анализом неплатежеспособности ПАО "КБ "Хрещатик" выявлено проведение сомнительных операций и действий (бездействия) руководства банка, наблюдательного совета и его владельцев, которые привели к убыткам банка на сумму свыше 2,5 млрд гривен.