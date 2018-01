12 января, 2018, 15:34

Редакция телеканала и сайта «Эспрессо» усматривают признаки политического давления в обращении депутата Верховной рады от БПП Сергея Лещенко к НАБУ с требованием провести расследование против телеканала

Нас беспокоит эта попытка члена парламента от правящей партии Сергея Лещенко использовать такую ​​силовую структуру как НАБУ в собственных политических целях. Мы считаем неприемлемым провоцировать давление на независимое СМИ ради собственной политической рекламы.

Кроме того, скоординированное с заявлениями депутата Лещенко появление публикаций на нескольких интернет-ресурсах в отношении смены владельцев телеканала «Эспрессо» считаем политической кампанией, направленной на уничтожение телеканала. Попытки спекуляций вокруг одной из самых прозрачных смены владельцев на медиарынке, на наш взгляд, имеют заказной и неэтичный характер.

Попутно отметим, что с момента создания и до сегодня телеканал и сайт «Эспрессо» остаются одними из самых независимых редакционных коллективов в стране. Предыдущие владельцы избегали вмешательств в работу реакции. Например, Арсений Яценюк за все время ни разу не появился ни в помещении редакции, ни в студии телеканала. У нас есть основания полагать, что и новый владелец будет с уважением относиться к принципу независимости редакционной политики.

Также уверены, что прозрачность собственности медиа и достоверные сведения о владельцах имеют очевидную ценность для становления медиарынка. К сожалению, некоторые политики и активисты считают для себя более выгодным травить именно те медиа, которые имеют прозрачную собственность. В то же время они охотно поддерживают медиа, скрывающие владельцев или даже имеющие сомнительные источники финансирования. С нашей точки зрения, такая неразборчивость в связях приводит к засорению украинского медиапространства как информационными фейками, так и фейковыми политиками.

Ольга Лень, главный редактор сайта "Еспресо".

Светлана Самойленко, и.о. главного редактора Еспресо-ТБ

The editorial board of the television channel and the site "Espreso" claim there is a campaign of political pressure against them

The editorial board of the TV channel and the site "Espreso" see signs of political pressure because of the appeal of the "BPP" political party member Sergei Leshchenko to NABU with the requirement to conduct an investigation against the channel

We are concerned about this attempt by Sergey Leshchenko - a member of parliament from the ruling party - to use such a power structure as NABU for his own political goals. We find it unacceptable to provoke pressure on independent media for one’s own political advertising.

In addition, the publication of articles on several Internet resources regarding the change of owners of the "Espreso" which was coordinated with the statements of deputy Leshchenko, is considered by us as the political campaign aimed at destroying the channel. Attempts to speculate about one of the most transparent changes of the owners at the media market, in our opinion, are hit pieces and malicious.

Moreover, it should be noted that from the moment of creation and till now the TV channel and "Espreso" site remain one of the most independent editorial teams in the country. The previous owners avoided interference in the work of the reaction. For example, Arseniy Yatsenyuk has never appeared in the editorial office or in the studio of the channel for all time. We have reasons to believe that the new owner will respect the principle of editorial independence.

We are also convinced that the transparency of media ownership and reliable information about the owners are self-evident value for the establishment of the media market. Unfortunately, some politicians and activists find it more beneficial for them to fight exactly those media with transparent ownership. Instead, they are happy to support media that hide their owners or even have dubious sources of funding. From our point of view, such inconsistency in ties leads to the clogging of the Ukrainian media space by fake information, as well as by fake politicians.