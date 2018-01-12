"Динамо" подписало контракт с капитаном сборной Ротанем

12 января, 2018, 19:36

ФК "Динамо" (Киев) подписал контракт с капитаном национальной сборной Украины Русланом Ротанем

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца текущего сезона.

Ротань уже выступал за «Динамо» в течение двух с половиной лет. Пополнив ряды бело-синих накануне сезона 2005/2006, Руслан провел за этот период 49 матчей в чемпионате Украины (забил 5 мячей), 8 матчей в еврокубках (2 мяча), а также 8 матчей в рамках розыгрыша Кубка Украины ( 1 гол).

Вместе с Ротанем «Динамо» одержало одно чемпионство, два Кубка Украины и два Суперкубка Украины.

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