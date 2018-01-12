"Динамо" подписало контракт с капитаном сборной Ротанем
12 января, 2018, 19:36
ФК "Динамо" (Киев) подписал контракт с капитаном национальной сборной Украины Русланом Ротанем
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца текущего сезона.
Ротань уже выступал за «Динамо» в течение двух с половиной лет. Пополнив ряды бело-синих накануне сезона 2005/2006, Руслан провел за этот период 49 матчей в чемпионате Украины (забил 5 мячей), 8 матчей в еврокубках (2 мяча), а также 8 матчей в рамках розыгрыша Кубка Украины ( 1 гол).
Вместе с Ротанем «Динамо» одержало одно чемпионство, два Кубка Украины и два Суперкубка Украины.
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- В этом сезоне Ротань сыграл за "Славию" в различных турнирах 14 матчей.
- Команда из Праги на зимний перерыв в чемпионате Чехии пошла на 2 месте с 14-очковым отставанием от лидера - "Виктории".
- "Славия" неудачно выступила на групповом этапе Лиги Европы и не смогла выйти в плей-офф, проиграв в решающем матче "Астане" из Казахстана. За клуб из Праги играет еще один футболист сборной Украины - защитник Эдуард Соболь.
- Большую часть карьеры Ротань провел в "Днепре", дебютировал в клубе в 2003 году, а оставил его летом 2017.
- За сборную Украины Руслан Ротань сыграл 98 матчей и забил 8 голов.
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