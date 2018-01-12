Промоутер рассказал, когда Усик перейдет в супертяжелый вес
12 января, 2018, 11:17
Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк назвал условия, при которых украинский боксер Александр Усик перейдет в супертяжелый вес
Об этом сообщает Xsport.
По словам Красюка это произойдет, если Усик объединит все титулы в своей нынешней - первой тяжелой категории (до 91 кг).
"Усик может перейти в супертяжелый вес лишь при условии, если объединит все пояса в крузервейте. Когда человек достигает статуса абсолютного чемпиона мира, то может исчезнуть мотивация", - сказал Красюк.
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По мнению промоутера, украинскому боксеру хватит антропометрических данных, чтобы выступать среди супертяжеловесов.
- "Усик высокий и его обычный вес в жизни 97 кг - этого уже достаточно. Эвандер Холифилд был ростом 190 см и стал чемпионом мира в крузерах, а потом хевивейте. Это не станет проблемой для Усика", - убежден Красюк.
- Усик является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации).
- 27 января в Риге в рамках полуфинала WBSS (Всемирной боксерской суперсерии) украинец проведет объединительный бой против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) латвийца Майриса Бриедиса.
- В четвертьфинале WBSS в сентябре 2017 года Усик нокаутировал в Берлине Марко Хука из Германии.
- Победитель WBSS определится в мае 2018 года и станет абсолютным чемпионом мира.
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