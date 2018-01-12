Промоутер рассказал, когда Усик перейдет в супертяжелый вес

12 января, 2018, 11:17

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк назвал условия, при которых украинский боксер Александр Усик перейдет в супертяжелый вес

Об этом сообщает Xsport.

По словам Красюка это произойдет, если Усик объединит все титулы в своей нынешней - первой тяжелой категории (до 91 кг).

"Усик может перейти в супертяжелый вес лишь при условии, если объединит все пояса в крузервейте. Когда человек достигает статуса абсолютного чемпиона мира, то может исчезнуть мотивация", - сказал Красюк.

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По мнению промоутера, украинскому боксеру хватит антропометрических данных, чтобы выступать среди супертяжеловесов.