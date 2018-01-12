Премьер Чехии раскритиковал нападение активистки Femen на Земана
12 января, 2018, 23:47
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал инцидент с активисткой Femen, что набросилась на президента Милоша Земана на избирательном участке, неприемлемым
Об этом сообщает Aktualne.
По его словам, подобные инциденты вредят репутации Чехии за рубежом.
"У нас здесь не Россия, и у нас свободные выборы. Люди высказывают свое мнение тем, что идут на избирательные участки", - сказал Бабиш.
Напомним, полуобнаженная активистка украинского Femen Ангелина Диаш с криком "Земан – путинская шлюха!" набросилась на президента Чехии Милоша Земана, когда тот прибыл на участок для голосования в Праге.
- Земана считают пророссийским политическим деятелем. В октябре он предложил России выкупить у Украины полуостров Крым и добавил, что считает потерю Украиной Крыма завершенным делом.
- В ноябре президент Земан заявил, что Россия может стать членом ЕС в долгосрочной перспективе.
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