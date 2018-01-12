Премьер Чехии раскритиковал нападение активистки Femen на Земана

12 января, 2018, 23:47

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал инцидент с активисткой Femen, что набросилась на президента Милоша Земана на избирательном участке, неприемлемым

Об этом сообщает Aktualne.

По его словам, подобные инциденты вредят репутации Чехии за рубежом.

"У нас здесь не Россия, и у нас свободные выборы. Люди высказывают свое мнение тем, что идут на избирательные участки", - сказал Бабиш.

Напомним, полуобнаженная активистка украинского Femen Ангелина Диаш с криком "Земан – путинская шлюха!" набросилась на президента Чехии Милоша Земана, когда тот прибыл на участок для голосования в Праге.