Названа максимальная пенсия в Украине по состоянию на январь

12 января, 2018, 14:10

Согласно информации Пенсионного фонда, предельный размер пенсий в Украине вырос до 13,8 тысяч грн с 1 января 2018 года

Об этом заявил глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, сообщает издание "Интерфакс-Украина".

"В этом году из-за увеличения прожиточного минимума максимальный размер пенсий увеличился с 10 740 грн до 13 800 грн", - подчеркнул он.

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Зарудный также отметил, что средний размер пенсий в Донецкой области составляет 3,2 тысячи гривен.

Отметим, в апреле 2017 года министр социальной политики Андрей Рева заявил, что максимальная пенсия, которая выплачивается в Украине, составляет 58 тысяч гривен.

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