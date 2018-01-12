Названа максимальная пенсия в Украине по состоянию на январь
12 января, 2018, 14:10
Согласно информации Пенсионного фонда, предельный размер пенсий в Украине вырос до 13,8 тысяч грн с 1 января 2018 года
Об этом заявил глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, сообщает издание "Интерфакс-Украина".
"В этом году из-за увеличения прожиточного минимума максимальный размер пенсий увеличился с 10 740 грн до 13 800 грн", - подчеркнул он.
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Зарудный также отметил, что средний размер пенсий в Донецкой области составляет 3,2 тысячи гривен.
Отметим, в апреле 2017 года министр социальной политики Андрей Рева заявил, что максимальная пенсия, которая выплачивается в Украине, составляет 58 тысяч гривен.
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- Как уже сообщалось, закон о пенсионной реформе в Украине вступил в силу 11 октября 2017 года.
- Пенсионная реформа предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября месяца и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.
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