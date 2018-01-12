Нацбанк вновь ослабил гривню - уже до 28,54 грн/$
12 января, 2018, 19:15
НБУ установил официальный валютный курс на понедельник, 15 января, на уровне 28,54 грн/долл., 34,63 грн/евро и 5,04 грн за 10 российских рублей
Об этом сообщает сайт НБУ.
Межбанк в пятницу, 12 января открылся долларом по 28,43 в покупке и 28,45 грн в продаже, и закрылся на уровне 28,54-28,56 грн/долл. в покупке и продаже соответственно.
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Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 19:00 составила 28,5 грн в покупке и 28,6 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 28,8 грн/долл., в продаже доллар достигает 29,2 грн.
- Напомним, на 12 января официальный валютный курс был установлен на уровне 28,45 грн/долл., 34,18 грн/евро и 4,99 грн за 10 российских рублей.
- Ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал ослабление курса гривни "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
- В НБУ заявили, что падение курса гривни обусловлено сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на год, и снижением ее поступления от аграриев.
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