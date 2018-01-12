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На железнодорожной станции в Одессе сгорели 400 квадратных метров складов

В пятницу, 12 января, в Одессе на железнодорожной станции "Одесса-Сортировочная" сгорело здание склада по ул. Заньковецкой

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:35. До прибытия пожарных пламя охватило всю кровлю одноэтажного здания склада.

С места пожара изъяли баллоны с бытовым газом и стрелковое оружие из служебного помещения военизированной охраны. Пожар локализовали в 11:49 и потушили в 13:32. Сгорели 400 квадратных метров склада.

По данным одесского издания "Думская", склад сгорел почти полностью, потолок и перекрытия обвалились.

Погибших и пострадавших в результате пожара не было.

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