На железнодорожной станции в Одессе сгорели 400 квадратных метров складов
12 января, 2018, 15:34
В пятницу, 12 января, в Одессе на железнодорожной станции "Одесса-Сортировочная" сгорело здание склада по ул. Заньковецкой
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:35. До прибытия пожарных пламя охватило всю кровлю одноэтажного здания склада.
С места пожара изъяли баллоны с бытовым газом и стрелковое оружие из служебного помещения военизированной охраны. Пожар локализовали в 11:49 и потушили в 13:32. Сгорели 400 квадратных метров склада.
По данным одесского издания "Думская", склад сгорел почти полностью, потолок и перекрытия обвалились.
Погибших и пострадавших в результате пожара не было.
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