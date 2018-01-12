На Николаевщине 9 человек госпитализированы с подозрением на корь
12 января, 2018, 22:00
9 человек госпитализированы с подозрением на корь по состоянию на 12 января в Николаевской области
Об этом сообщил пресс-секретарь управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев на своей странице в Facebook.
"Подтвержден диагноз у 1 взрослого. Ситуация находится под контролем руководства области, управления здравоохранения и специалистов соответствующих служб", - написал он.
Сообщается, что 2 из 9 госпитализированных — дети.
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- В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы. С начала года там зарегистрированы свыше 56 больных.
- Местная власть Запорожья сообщает, что в области уже 122 человека заболели корью.
- По состоянию на 12 января в столице Украины зафиксировали 74 случая заболевания корью.
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