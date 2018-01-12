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На Николаевщине 9 человек госпитализированы с подозрением на корь

9 человек госпитализированы с подозрением на корь по состоянию на 12 января в Николаевской области

Об этом сообщил пресс-секретарь управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев на своей странице в Facebook.

"Подтвержден диагноз у 1 взрослого. Ситуация находится под контролем руководства области, управления здравоохранения и специалистов соответствующих служб", - написал он.

Сообщается, что 2 из 9 госпитализированных — дети.

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