На нефтяном танкере возле берегов Китая продолжаются взрывы: шансов спасти экипаж все меньше

12 января, 2018, 13:38

Иранский танкер с нефтью Санчи продолжает взрываться в Восточно-Китайском море, мешая усилиям по тушению пожара и спасению экипажа

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на информацию государственного китайского информагентства Xinhua.

Как указывают в китайском Министерстве транспорта, из-за сложных погодных условий возникает беспокойство относительно того, что корабль может развалиться и затонуть.

Операция по спасению экипажа и тушения пожара на танкере продолжается с прошлого воскресенья, когда Санчи столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal. После этого танкер загорелся.

Несмотря на это, с 32 членов экипажа танкера нашли мертвым только одного человека, судьба остальных до сих пор неизвестна. Это связано с тем, что к танкеру трудно добраться не только из-за высоких волн, но и из-за ядовитого пара от горящего масла.

Более того, десятки спасательных судов были вынуждены прекратить тушить Санчи пеной после того, как 10 января на судне произошел взрыв.

На борту танкера находится 136 тысяч тонн конденсата - сверхлегкой версией сырой нефти, который является очень токсичным.