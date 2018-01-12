На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо ранены

12 января, 2018, 07:39

На Донбассе за сутки боевики 9 раз обстреливали позиции сил АТО, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения и двое - получили боевые травмы

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На протяжении минувших суток агрессор продолжал осуществлять воздушную разведку. Беспилотники противника, которые запрещены к применению Минскими договоренностями, были зафиксированы на различных участках линии соприкосновения в семи случаях.

На Луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе Светлодарской дуги.

Враг из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вокруг Луганского, а из гранатометов различных типов и стрелкового оружия прицельно стрелял по защитникам Новолуганского.

В последнем случае украинские воины были вынуждены подавлять огневую активность боевиков. Также из крупнокалиберных пулеметов незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие возле Новозвановки.

На Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовья. Там оккупанты активно применяли 120-ти и 82-мм минометы на окраине Широкино, Гнутового и Лебединского. Кроме того, из гранатометов разных видов были обстреляны защитники Песков.