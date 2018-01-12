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На базе Tesla Model S создали самый быстрый в мире бронированный автомобиль

Американская компания Armormax создала на базе электромобиля Tesla Model S самый быстрый в мире бронированный автомобиль

Об этом сообщает Сlean Тесһпіса.

Компания установила на автомобиль самое легкое и самое крепкое синтетическое ламинированное волокно, весит на 80% меньше обычной стальной брони. Защита легковушки весит около 250 кг, в то время как обычная броня с такими показателями весила бы более 1,3 тонны.

Бронированная Tesla может выдерживать выстрелы из пистолетов и даже из мощных винтовок. Машину сделали на заказ бизнесмену с Ближнего Востока.

Обычная Tesla Model S является самым быстрым седаном в мире, который разгоняется до 100 км/час. за 2,4 секунды. Как изменились показатели скорости, не сообщается.

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