Медведчук, Янукович и 500 россиян и компаний: В России рассказали, против кого США усилят санкции
Об этом заявил российский политик Олег Митволь, который утверждает, что у него есть список российских чиновников и бизнесменов, которые могут попасть в санкционный список России, сообщает "Дождь".
По его словам, этот список, в котором указано 568 человек, он получил от источники во внешнеполитических кругах. Впрочем, как говорит политик, список еще не окончательный, его могут расширить.
В частности, в списке есть и украинцы, связанные с агрессией Кремля на Донбассе и в Крыму. Среди них экс-президент Виктор Янукович и его сын Александр, бывший премьер Николай Азаров. В списке также есть и лидер общественного движения "Украинский выбор", кум президента России Путина Виктор Медведчук.
В отношении россиян и российских учреждений, то в список также попали:
- Аркадий Ротенберг - бизнесмен, миллиардер;
- Борис Ротенберг - предприниматель, совладелец и член совета директоров СМП Банка ("Северный морской путь");
- Роман Ротенберг - предприниматель, первый вице-президент Федерации хоккея России, вице-президент Газпромбанка;
- Кирилл Ковальчук - президент "Национальной медиа группы";
- Юрий Ковальчук - предприниматель, председатель совета директоров банка "Россия";
- Дмитрий Рогозин - заместитель председателя правительства России;
- Дмитрий Козак - заместитель председателя правительства России;
- Сергей Глазьев - советник президента по вопросам региональной экономической интеграции;
- Вячеслав Володин - спикер Госдумы и Совета Федерации;
- Валентина Матвиенко - спикер Госдумы и Совета Федерации;
- Сергей Неверов - руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы;
- Наталья Поклонская - депутат;
- Сбербанк;
- ВТБ;
- Внешэкономбанк;
- Банк Москвы;
- Россельхозбанк;
- Росэксимбанк;
- Банк "Глобэкс";
- Проминвестбанк;
- Дочерние предприятия "Роснефти и "Газпрома";
- "Рособоронэкспорт" - военная госкомпания;
- "Авиаприборостроение" - ОПК и гражданские отрасли промышленности;
- Концерн "Орион" - занимается техническими средствами связи, военного, специального и двойного назначений.
- Частная компания "Сургутнефтегаз";
- Дочерние предприятия газовой компании "Новатэк";
- Частная военная компания Вагнера (Подробнее в материале Эспрессо "Частное войско Вагнера. История подполковника из Украины, который возглавил личную армию Путина");
Отметим, накануне министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что американская власть продолжает обработку жестких санкций против России, принятых летом 2017 года, и собирается объявить о них в ближайшее время.
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Речь идет о законопроекте H. R. 3364 "Акт противодействия противникам Америки через санкции", принятый летом 2017 года.
Законопроект предусматривает возможность введения санкций против российских государственных предприятий в металлургической и горно-добывающей отраслях, на железнодорожном транспорте, а также усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора и российской энергетики.
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