Медведчук, Янукович и 500 россиян и компаний: В России рассказали, против кого США усилят санкции

12 января, 2018, 11:47

В России утверждают, что имеют список из более 500 российских предпринимателей, политиков и компаний, против которых будут введены санкции США

Об этом заявил российский политик Олег Митволь, который утверждает, что у него есть список российских чиновников и бизнесменов, которые могут попасть в санкционный список России, сообщает "Дождь".

По его словам, этот список, в котором указано 568 человек, он получил от источники во внешнеполитических кругах. Впрочем, как говорит политик, список еще не окончательный, его могут расширить.

В частности, в списке есть и украинцы, связанные с агрессией Кремля на Донбассе и в Крыму. Среди них экс-президент Виктор Янукович и его сын Александр, бывший премьер Николай Азаров. В списке также есть и лидер общественного движения "Украинский выбор", кум президента России Путина Виктор Медведчук.

В отношении россиян и российских учреждений, то в список также попали:

Аркадий Ротенберг - бизнесмен, миллиардер;

Борис Ротенберг - предприниматель, совладелец и член совета директоров СМП Банка ("Северный морской путь");

Роман Ротенберг - предприниматель, первый вице-президент Федерации хоккея России, вице-президент Газпромбанка;

Кирилл Ковальчук - президент "Национальной медиа группы";

Юрий Ковальчук - предприниматель, председатель совета директоров банка "Россия";

Дмитрий Рогозин - заместитель председателя правительства России;

Дмитрий Козак - заместитель председателя правительства России;

Сергей Глазьев - советник президента по вопросам региональной экономической интеграции;

Вячеслав Володин - спикер Госдумы и Совета Федерации;

Валентина Матвиенко - спикер Госдумы и Совета Федерации;

Сергей Неверов - руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы;

Наталья Поклонская - депутат;

Сбербанк;

ВТБ;

Внешэкономбанк;

Банк Москвы;

Россельхозбанк;

Росэксимбанк;

Банк "Глобэкс";

Проминвестбанк;

Дочерние предприятия "Роснефти и "Газпрома";

"Рособоронэкспорт" - военная госкомпания;

"Авиаприборостроение" - ОПК и гражданские отрасли промышленности;

Концерн "Орион" - занимается техническими средствами связи, военного, специального и двойного назначений.

Частная компания "Сургутнефтегаз";

Дочерние предприятия газовой компании "Новатэк";

Частная военная компания Вагнера (Подробнее в материале Эспрессо "Частное войско Вагнера. История подполковника из Украины, который возглавил личную армию Путина");

Отметим, накануне министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что американская власть продолжает обработку жестких санкций против России, принятых летом 2017 года, и собирается объявить о них в ближайшее время.

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Речь идет о законопроекте H. R. 3364 "Акт противодействия противникам Америки через санкции", принятый летом 2017 года.

Законопроект предусматривает возможность введения санкций против российских государственных предприятий в металлургической и горно-добывающей отраслях, на железнодорожном транспорте, а также усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора и российской энергетики.

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