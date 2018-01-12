Lucky Labs опровергает информацию об обысках СБУ

12 января, 2018, 16:31

IT-компания Lucky Labs опровергла информацию об обысках, которые якобы проводили в ее офисах сотрудники СБУ

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-секретаря компании.

СБУ не проводила обыски в IT-компании Lucky Labs. Компания заявила о нарушении норм безопасности внутри офиса учреждения.

"Кто-то от имени нашей пресс-службы осуществлял рассылку непроверенной информации", - заявили в компании.

По словам пресс-секретаря, сейчас проводится проверка, кто мог рассылать ложные сообщения.

Тем временем пресс-служба СБУ не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.