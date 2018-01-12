Лента Facebook вновь изменится: на этот раз, чтобы люди были "ближе"

12 января, 2018, 09:59

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что решил изменить алгоритм наполнения ленты соцсети

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Недавно мы получили обратную связь от нашего сообщества о том, что публикации от компаний, брендов и медиа вытесняют личные моменты, которые сочетают нас друг с другом", - рассказал Цукерберг.

Он отметил, что его компания провела исследования. Оно показало, что использование соцсетей для общения с близкими положительно влияет на самочувствие людей.

На основе этих выводов Цукерберг решил внести изменения в алгоритм формирования ленты Facebook.

"Когда эти изменения заработают, вы будете видеть меньше публичного контента, например публикаций от компаний, брендов и СМИ. Публичный контент, который вы видите, будет стандартизирован - это должно способствовать содержательному взаимодействию людей", - говорит Цукерберг.

После внедрения этих изменений он ожидает, что люди будут тратить меньше времени в Facebook. Однако Цукерберг уверен, что эти изменения будут более полезным для жизни пользователей и функционирования самой соцсети в долгосрочной перспективе.

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