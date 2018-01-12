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Когда качественными дорогами соединят все региональные центры Украины. Прогноз "Укравтодора"

В "Укравтодоре" планируют за 5 лет соединить качественными дорогами все региональные центры

Об этом заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак, передает пресс-служба ведомства.

"Одобрение правительством концепции Государственной программы развития дорог является первым шагом для дальнейшего согласования программы, которая предусматривает строительство и ремонт дорог по маршрутному принципу. Это означает, что за 5 лет планируем соединить качественными дорогами первой-второй категории все региональные центры страны", - подчеркнул Новак.

По его словам, эта программа станет первым масштабным пятилетним планом, по которому будет развиваться отрасль.

Отмечается, что ориентировочная смета на 5 лет - 322 млрд грн, из них 176 млрд грн - это бюджетные средства, что позволит улучшить 9 100 км дорог, обеспечить строительство и реконструкцию 1 000 км дорог.

  • Напомним, 11 января Кабмин утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 гг.
  • Советник главы "Укравтодора" Александр Кава рассказал о дороах государственного значения, которые построят в 2018-2022 годах.
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