Когда качественными дорогами соединят все региональные центры Украины. Прогноз "Укравтодора"
Об этом заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак, передает пресс-служба ведомства.
"Одобрение правительством концепции Государственной программы развития дорог является первым шагом для дальнейшего согласования программы, которая предусматривает строительство и ремонт дорог по маршрутному принципу. Это означает, что за 5 лет планируем соединить качественными дорогами первой-второй категории все региональные центры страны", - подчеркнул Новак.
По его словам, эта программа станет первым масштабным пятилетним планом, по которому будет развиваться отрасль.
Отмечается, что ориентировочная смета на 5 лет - 322 млрд грн, из них 176 млрд грн - это бюджетные средства, что позволит улучшить 9 100 км дорог, обеспечить строительство и реконструкцию 1 000 км дорог.
- Напомним, 11 января Кабмин утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 гг.
- Советник главы "Укравтодора" Александр Кава рассказал о дороах государственного значения, которые построят в 2018-2022 годах.
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