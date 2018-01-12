Когда качественными дорогами соединят все региональные центры Украины. Прогноз "Укравтодора"

12 января, 2018, 08:40

В "Укравтодоре" планируют за 5 лет соединить качественными дорогами все региональные центры

Об этом заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак, передает пресс-служба ведомства.

"Одобрение правительством концепции Государственной программы развития дорог является первым шагом для дальнейшего согласования программы, которая предусматривает строительство и ремонт дорог по маршрутному принципу. Это означает, что за 5 лет планируем соединить качественными дорогами первой-второй категории все региональные центры страны", - подчеркнул Новак.

По его словам, эта программа станет первым масштабным пятилетним планом, по которому будет развиваться отрасль.

Отмечается, что ориентировочная смета на 5 лет - 322 млрд грн, из них 176 млрд грн - это бюджетные средства, что позволит улучшить 9 100 км дорог, обеспечить строительство и реконструкцию 1 000 км дорог.