IKEA разработала рекламу детской колыбели со встроенным тестом на беременность. За две полоски дают скидку

12 января, 2018, 14:22

Пользователям предлагают воспользоваться рекламой как тестом на беременность и за положительный результат получить скидку

Об этом сообщает Adweek.

Шведская компания IKEA представила рекламу детских кроваток, на которую надо сходить "по маленькому". От положительного результата под настоящей ценой появится надпись "Семейная цена" со значительной скидкой.

Компания разместила Рекламу в журнале "Амелия", который считается самым влиятельным женским журналом в стране.

Для разработки рекламное агентство сотрудничало с инновационной компанией Mercene Labs. За основу ученые взяли тест на беременность.

"Mercene Labs использовала свой опыт в разработке поверхностно-активных материалов для медицинской диагностики. Осторожный выбор материалов и контролируемый капиллярный поток оказались решающими для успеха проекта", - говорится в сообщении агентства.