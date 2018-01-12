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Гривна обвалилась уже до 28,45 грн/$


фото: facebook
В пятницу, 12 января, официальный валютный курс составил 28,45 грн/долл., 34,18 грн/евро и 4,99 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

На черном рынке средняя стоимость доллара по состоянию на 12:20 составила 28,5-28,6 грн в покупке и продаже соответственно.

При этом покупают доллары в диапазоне 28,4-28,8 грн, продают по 28,6-29,2 грн.

Накануне, 11 января, НБУ установил валютный курс на уровне 28,33 грн/долл., 33,97 грн/евро и 4,98 грн за 10 российских рублей.

  • Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал ослабление курса гривни "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
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