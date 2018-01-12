Гройсман - Путину: "Готовы принять флот вместе с Крымом"
12 января, 2018, 18:05
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление президента России о возможности возвращения захваченной русскими в Крыму военной техники украинских Военно-морских сил
Об этом сообщает "112 Украина".
Гройсман предложил Путину вместе с военной техникой украинского флота вернуть Украине Крым.
"Встречное предложение президенту Российской Федерации: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", - сказал глава украинского правительства.
- Напомним, 11 января Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из оккупированного Крыма.
- Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковал заявление Путина, подчеркнув, что Украина не продает Крым за корабли.
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