 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Гройсман - Путину: "Готовы принять флот вместе с Крымом"


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление президента России о возможности возвращения захваченной русскими в Крыму военной техники украинских Военно-морских сил

Об этом сообщает "112 Украина".

Гройсман предложил Путину вместе с военной техникой украинского флота вернуть Украине Крым.

"Встречное предложение президенту Российской Федерации: предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время", - сказал глава украинского правительства.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2018 пятница

больше новостей

12 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать