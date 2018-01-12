Гройсман настаивает на снятии неприкосновенности одного из нардепов

12 января, 2018, 14:39

Премьер-министр Владимир Гройсман осуждает поведение внефракционного народного депутата Владимира Парасюка и считает, что его нужно лишить неприкосновенности

Об этом глава правительства заявил во время встречи с ветеранами предприятия "Азовсталь" в рамках рабочей поездки в Мариуполь,сообщает "Укринформ".

Он ответил на вопросы людей относительно того, почему Парасюк до сих пор остается народным депутатом. Это связано с тем, что нардеп ранее неоднократно был фигурантом скандалов и драк.

"Это большой позор, когда человек, уполномоченное от государства, позволяет себе такое поведение. Я хочу сказать что тут и слабость в том числе правоохранительной системы", - подчеркнул Гройсман.

Премьер напомнил, что снять депутатскую неприкосновенность с Парасюка может только парламент. Он добавил, что если бы такие решения принимало правительство, то с этой ситуацией уже бы разобрались.

Отметим, Парасюк в декабре 2017 года ударил полицейского во время судебного заседания в Мариуполе. За это правоохранители начали досудебное расследование.

Во время митинга под Радой 17 октября 2017 года Парасюк набросился на главу Управления государственной охраны Валерия Гелетея и попытался его толкнуть.

14 марта 2017 года, по информации МВД, Парасюк и его сопровождение побили 5 сотрудников полиции на блокпосте у Славянска. Из-за этого более 2 тысяч полицейских подписали письмо к руководству Украины с просьбой о снятии депутатской неприкосновенности с Парасюка.