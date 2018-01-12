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ГПУ разыскивает депутата, попытавшегося дать взятку $500 тысяч детективу НАБУ

Правоохранители разыскивают депутата Одесского областного совета, которому объявлено подозрение за предложение взятки детективу Национального антикоррупционного бюро в размере $500 тысяч

Об этом сообщил начальник Департамента по расследованию в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк, сообщает "Укринформ".

"Этот человек сейчас скрывается от органов досудебного расследования, от прокуроров. Мы принимаем меры для установления его местонахождения", - сказал он.

В то же время на вопрос, соответствует ли действительности распространенная в СМИ информация, что этим депутатом является Олег Бабенко, чиновник ГПУ ответил: "Я этого не опровергаю".

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