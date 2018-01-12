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Финская полиция тестирует технологию, распознающую человека по биометрическим параметрам лица

Полиция Финляндии проводит тестирование технологий, позволяющих распознавать личность человека по биометрическим параметрам его лица

Об этом сообщает Yle.

Пока программы тестируют на сотрудниках полиции, но в дальнейшем их планируют использовать в расследовании преступлений. С помощью системы биометрической идентификации можно определить настоящую личность преступника, даже если он пользуется несколькими фальшивыми паспортами.

Система идентификации будет сравнивать имеющиеся в фотобанках властей изображения с лицом человека, в частности, на записях камеры видеонаблюдения.

В мае 2018 года в Финляндии вступят в силу новые регламент и директива ЕС о защите персональных данных, согласно которым фотографии будут считаться биометрическими персональными данными.

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