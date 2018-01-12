Финская полиция тестирует технологию, распознающую человека по биометрическим параметрам лица

12 января, 2018, 20:29

Полиция Финляндии проводит тестирование технологий, позволяющих распознавать личность человека по биометрическим параметрам его лица

Об этом сообщает Yle.

Пока программы тестируют на сотрудниках полиции, но в дальнейшем их планируют использовать в расследовании преступлений. С помощью системы биометрической идентификации можно определить настоящую личность преступника, даже если он пользуется несколькими фальшивыми паспортами.

Система идентификации будет сравнивать имеющиеся в фотобанках властей изображения с лицом человека, в частности, на записях камеры видеонаблюдения.

В мае 2018 года в Финляндии вступят в силу новые регламент и директива ЕС о защите персональных данных, согласно которым фотографии будут считаться биометрическими персональными данными.