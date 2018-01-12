Финская полиция тестирует технологию, распознающую человека по биометрическим параметрам лица
12 января, 2018, 20:29
Полиция Финляндии проводит тестирование технологий, позволяющих распознавать личность человека по биометрическим параметрам его лица
Об этом сообщает Yle.
Пока программы тестируют на сотрудниках полиции, но в дальнейшем их планируют использовать в расследовании преступлений. С помощью системы биометрической идентификации можно определить настоящую личность преступника, даже если он пользуется несколькими фальшивыми паспортами.
Система идентификации будет сравнивать имеющиеся в фотобанках властей изображения с лицом человека, в частности, на записях камеры видеонаблюдения.
В мае 2018 года в Финляндии вступят в силу новые регламент и директива ЕС о защите персональных данных, согласно которым фотографии будут считаться биометрическими персональными данными.
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