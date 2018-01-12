Европарламент посвятит дебаты влиянию пропаганды Кремля на ЕС
12 января, 2018, 13:48
Представители Европарламента обсудят влияние российской пропаганды в странах ЕС
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официальную представительницу Европарламента Марджори ван ден Брук.
В следующую среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге парламентарии обсудят вопрос о влиянии российской пропаганды.
"Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция EPP (European People's Party, Европейская народная партия), которая выбрала тему "Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского Союза", - пояснила ван ден Брук.
Представительница добавила, что дискуссия запланирована на 17 января во второй половине дня.
- В ноябре 2017 года Совет ЕС и Европарламент утвердили бюджет Евросоюза на 2018 год, по которому впервые в истории планируется выделить деньги на борьбу с российской пропагандой.
- В декабре Тереза Мэй заявила, что правительство выделит 5 млн фунтов на противодействие российской пропаганде.
- В январе в Молодые спикер парламента Андриан Канду подписал закон, который запрещает российские телеканалы в стране.
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