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Европарламент посвятит дебаты влиянию пропаганды Кремля на ЕС

Представители Европарламента обсудят влияние российской пропаганды в странах ЕС

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официальную представительницу Европарламента Марджори ван ден Брук.

В следующую среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге парламентарии обсудят вопрос о влиянии российской пропаганды.

"Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция EPP (European People's Party, Европейская народная партия), которая выбрала тему "Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского Союза", - пояснила ван ден Брук.

Представительница добавила, что дискуссия запланирована на 17 января во второй половине дня.

 

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