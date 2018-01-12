Дискуссия относительно "языковой" статьи закона об образовании еще не завершена, - Гриневич

12 января, 2018, 08:22

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что дискуссия вокруг языковой статьи закона об образовании еще не закрыта

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

"Я думаю, что нет (дискуссия не закрыта, - ред.). Ведь на самом деле, как только закон об общем среднем образовании появится в украинском парламенте, начнется новая дискуссия. И нам надо этот проект этой языковой статьи в законе об общем среднем образовании обсудить со всеми кругами. И я боюсь, что это будет виток новой спекуляции разных крайних точек зрения", – отметила она.

Гриневич считает, что не нужно спешить с законом, потому что за ним вся реформа среднего образования.

"А нам нельзя с этим законом не спешить, в связи с тем, что за ним вся реформа среднего образования. Мы готовы к новым таким тяжелым дискуссиям, ведь это есть путь создания украинского государства", – отметила министр.

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