Дискуссия относительно "языковой" статьи закона об образовании еще не завершена, - Гриневич
Об этом она сказала в эфире "5 канала".
"Я думаю, что нет (дискуссия не закрыта, - ред.). Ведь на самом деле, как только закон об общем среднем образовании появится в украинском парламенте, начнется новая дискуссия. И нам надо этот проект этой языковой статьи в законе об общем среднем образовании обсудить со всеми кругами. И я боюсь, что это будет виток новой спекуляции разных крайних точек зрения", – отметила она.
Гриневич считает, что не нужно спешить с законом, потому что за ним вся реформа среднего образования.
"А нам нельзя с этим законом не спешить, в связи с тем, что за ним вся реформа среднего образования. Мы готовы к новым таким тяжелым дискуссиям, ведь это есть путь создания украинского государства", – отметила министр.
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- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали за статью об образовании на государственном языке.
- МИД Венгрии угрожает заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- В свою очередь украинский МИД объяснил, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств.
- Эксперты Совета Европы положительно оценили новый образовательный закон Украины.
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