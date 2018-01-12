Депутат Одесского облсовета предлагал взятку в $500 тыс. детективу НАБУ
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Детективы НАБУ и ГПУ сообщили подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение сотруднику НАБУ взятки в размере $500 тысяч.
Подозреваемый предлагал деньги сотруднику НАБУ в обмен на "разморозку" счетов частного общества (ООО), где он является бенефициарным собственником. Эту компанию НАБУ подозревает в коррупционной схеме. По данным следствия, ООО продало Одесской мэрии здание по завышенной цене. На этой схеме компания заработала 181 млн гривен.
Депутата подозревают в нарушении статьи Уголовного кодекса "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу". Сейчас решается вопрос относительно меры пресечения.
- 31 декабря стало известно, что НАБУ задержало директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычко по подозрению в вымогательстве взятки в размере $0,5 млн.
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