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Депутат Одесского облсовета предлагал взятку в $500 тыс. детективу НАБУ


фото: nabu.gov
Правоохранительные органы объявили подозрение одесскому депутату за предложение взятки сотруднику НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ и ГПУ сообщили подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение сотруднику НАБУ взятки в размере $500 тысяч.

Подозреваемый предлагал деньги сотруднику НАБУ в обмен на "разморозку" счетов частного общества (ООО), где он является бенефициарным собственником. Эту компанию НАБУ подозревает в коррупционной схеме. По данным следствия, ООО продало Одесской мэрии здание по завышенной цене. На этой схеме компания заработала 181 млн гривен.

Депутата подозревают в нарушении статьи Уголовного кодекса "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу". Сейчас решается вопрос относительно меры пресечения.

 

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