Чубаров прогнозирует, что после возвращения Крыма Россия выплатит Украине компенсацию

12 января, 2018, 10:23

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров убежден, что Россия одновременно с возвратом Крыма выплатит Украине компенсацию за последствия временной оккупации полуострова

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление президента России Владимира Путина о готовности вернуть Украине военную технику из оккупированного Крыма.

"Бандит, уже ощущающий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливой кары за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину. А завершится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", - считает Чубаров.