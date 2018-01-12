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Чубаров прогнозирует, что после возвращения Крыма Россия выплатит Украине компенсацию

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров убежден, что Россия одновременно с возвратом Крыма выплатит Украине компенсацию за последствия временной оккупации полуострова

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление президента России Владимира Путина о готовности вернуть Украине военную технику из оккупированного Крыма.

"Бандит, уже ощущающий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливой кары за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину. А завершится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", - считает Чубаров.

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