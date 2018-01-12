Чубаров прогнозирует, что после возвращения Крыма Россия выплатит Украине компенсацию
12 января, 2018, 10:23
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров убежден, что Россия одновременно с возвратом Крыма выплатит Украине компенсацию за последствия временной оккупации полуострова
Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление президента России Владимира Путина о готовности вернуть Украине военную технику из оккупированного Крыма.
"Бандит, уже ощущающий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливой кары за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину. А завершится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", - считает Чубаров.
- Напомним, 11 января Путин заявил , что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма.
- Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко резко раскритиковала высказанное Путиным предложение, подчеркнув, что "Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем".
- Путин также заявил, что конфликт на Донбассе приобретает черты замороженного, и посоветовал Украине принять закон об особом статусе региона.
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