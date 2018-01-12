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Чемпиона мира по боксу осудили за хранение наркотиков


фото: Boxingscene
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер получил условный срок за хранение марихуаны

Об этом сообщает Boxingscene.

Обладателя титула Всемирного боксерского совета приговорили к 30 дням тюрьмы условно и назначили ему 60 часов исправительных работ. Уайлдеру также дали двухлетний испытательный срок.

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Марихуану у американца нашли в июне прошлого года. Полиция штата Алабама остановила его Cadillac Escalade за нарушение правил. Во время осмотра авто полицейские почувствовали в салоне запах марихуаны, а потом нашли остатки конопли на консоли.

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