Чемпиона мира по боксу осудили за хранение наркотиков

12 января, 2018, 11:51

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер получил условный срок за хранение марихуаны

Об этом сообщает Boxingscene.

Обладателя титула Всемирного боксерского совета приговорили к 30 дням тюрьмы условно и назначили ему 60 часов исправительных работ. Уайлдеру также дали двухлетний испытательный срок.

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Марихуану у американца нашли в июне прошлого года. Полиция штата Алабама остановила его Cadillac Escalade за нарушение правил. Во время осмотра авто полицейские почувствовали в салоне запах марихуаны, а потом нашли остатки конопли на консоли.

Мир предыдущий бой Уайлдер провел 4 ноября прошлого года и нокаутировал в первом раунде канадца Бермейна Стиверна.

Следующий поединок американец запланировал на 3 марта против кубинца Луиса Ортиса.

Промоутер Александра Усика заявил, что украинец может перейти в супертяжелый вес.

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