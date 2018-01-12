Без руля и педалей: General Motors планирует выпускать авто-беспилотники уже в 2019
Об этом сообщает Tech Crunch.
Компания уже подала документы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США, чтобы официально утвердить и разрешить эксплуатацию таких беспилотников на дорогах.
General Motors совместно с компанией Cruise готовятся к запуску авто в продажу уже через год.
Беспилотник General Motors четвертого поколения построен на базе электрического Chevrolet Bolt. Инновационный автомобиль тоже будет электрическим.
GM выпустили отчет о безопасности, который содержит много деталей о средствах и решениях, которые сделают пребывание такого автомобиля на улицах безопасным (среди таких средств – резервные системы, подушки безопасности на заднем сидении и др.).
Производитель не сообщает подробностей о других технических характеристиках автомобиля. При этом представитель GM заверил, что вслед за четвертой генерацией непременно будут идти следующие.
Вероятно, для них GM использует другие платформы и конструкции, а значит можно ожидать появление большого количества других моделей и даже грузовых автомобилей без руля.
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