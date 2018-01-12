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Без руля и педалей: General Motors планирует выпускать авто-беспилотники уже в 2019

Компания General Motors представила автономный автомобиль четвертого поколения, который, по планам разработчиков, должен быть без педалей и руля

Об этом сообщает Tech Crunch.

Компания уже подала документы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США, чтобы официально утвердить и разрешить эксплуатацию таких беспилотников на дорогах.

General Motors совместно с компанией Cruise готовятся к запуску авто в продажу уже через год.

Беспилотник General Motors четвертого поколения построен на базе электрического Chevrolet Bolt. Инновационный автомобиль тоже будет электрическим.

GM выпустили отчет о безопасности, который содержит много деталей о средствах и решениях, которые сделают пребывание такого автомобиля на улицах безопасным (среди таких средств – резервные системы, подушки безопасности на заднем сидении и др.).

Производитель не сообщает подробностей о других технических характеристиках автомобиля. При этом представитель GM заверил, что вслед за четвертой генерацией непременно будут идти следующие.

Вероятно, для них GM использует другие платформы и конструкции, а значит можно ожидать появление большого количества других моделей и даже грузовых автомобилей без руля.

 

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