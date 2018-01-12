Бестселлер "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери экранизируют. HBO показали тизер
12 января, 2018, 15:41
Компания HBO выпустит сериал по сюжету всемирно известного романа-антиутопии американского писателя Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"
Канал HBO поделился тизером сериала "451 градус по Фаренгейту" на YouTube-канале.
Сюжет книги рассказывает о тоталитарном обществе недалекого будущего. В нем пожарные кардинально изменили свою роль и стали сжигателями книг. Пожарный Гай Монтег - главный герой романа. Однажды он знакомится с девушкой - Кларисой Маклеллан, и она меняет его взгляды.
Читайте также: 10 лучших сериалов зимы, которые захватывают с первого кадра
Режиссером проекта стал Рамин Бахрани. Роль Гая играет Майкл Б. Джордан, Кларисой стала София Бутелла. Также в сериале снимаются Майкл Шеннон, Лора Хэрриер и другие.
Точной даты премьеры еще нет, но ожидать новый сериал от HBO следует уже весной 2018 года.
- Напомним, французское издательство Super Terrain выпустило новую версию книги Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", которую надо почти поджечь, чтобы выявить и прочитать текст.
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
-
Читайте также
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-