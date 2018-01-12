Бестселлер "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери экранизируют. HBO показали тизер

12 января, 2018, 15:41

Компания HBO выпустит сериал по сюжету всемирно известного романа-антиутопии американского писателя Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"

Канал HBO поделился тизером сериала "451 градус по Фаренгейту" на YouTube-канале.

Сюжет книги рассказывает о тоталитарном обществе недалекого будущего. В нем пожарные кардинально изменили свою роль и стали сжигателями книг. Пожарный Гай Монтег - главный герой романа. Однажды он знакомится с девушкой - Кларисой Маклеллан, и она меняет его взгляды.

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Режиссером проекта стал Рамин Бахрани. Роль Гая играет Майкл Б. Джордан, Кларисой стала София Бутелла. Также в сериале снимаются Майкл Шеннон, Лора Хэрриер и другие.

Точной даты премьеры еще нет, но ожидать новый сериал от HBO следует уже весной 2018 года.