Американского актера Сигала обвинили в изнасиловании

12 января, 2018, 11:43

Актриса Реджина Саймонс заявила, что в 18-летнем возрасте ее изнасиловал американский актер Стивен Сигал

Об этом сообщает издание People Movies.

Актриса Реджина Саймонс рассказала, что в 1994 году во время съемок фильма "В смертельной опасности" Сигал пригласил ее на вечеринку к себе домой. Когда актриса приехала туда, оказалось, что кроме нее там больше никого нет. Сигал якобы снял с нее одежду, а затем изнасиловал.

Саймонс рассказала, что ей было тогда 18 лет и она была девственницей. Актрису пригласили для съемок в фильме, потому что она принадлежит к индейских племен Навахо и Сиу.

Ранее Сигала в сексуальных домогательствах обвинили две журналистки - Лиза Герреро и Дженни МакКарси.

Женщины утверждают: Сигал приглашал их на интервью в свой гостиничный номер. Там он представал перед ними в одном лишь халате, пояс которого постоянно развязывался и обнажались гениталии актера.

Сразу за этими откровениями, в домогательствах Сигала обвинила актриса Рей Дон Чонг.По мнению Сигала, журналистки вели себя так, будто они были влюблены в него.

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