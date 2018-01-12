Американского актера Сигала обвинили в изнасиловании
Об этом сообщает издание People Movies.
Актриса Реджина Саймонс рассказала, что в 1994 году во время съемок фильма "В смертельной опасности" Сигал пригласил ее на вечеринку к себе домой. Когда актриса приехала туда, оказалось, что кроме нее там больше никого нет. Сигал якобы снял с нее одежду, а затем изнасиловал.
Саймонс рассказала, что ей было тогда 18 лет и она была девственницей. Актрису пригласили для съемок в фильме, потому что она принадлежит к индейских племен Навахо и Сиу.
Ранее Сигала в сексуальных домогательствах обвинили две журналистки - Лиза Герреро и Дженни МакКарси.
Женщины утверждают: Сигал приглашал их на интервью в свой гостиничный номер. Там он представал перед ними в одном лишь халате, пояс которого постоянно развязывался и обнажались гениталии актера.
Сразу за этими откровениями, в домогательствах Сигала обвинила актриса Рей Дон Чонг.По мнению Сигала, журналистки вели себя так, будто они были влюблены в него.
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- Отметим, в начале октября в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленные жалобы женщин на домогательства со стороны известного голливудского продюсера Харви Вайнштайна, началось расследование. Это вызвало волну признаний и новых секс-скандалов с другими известными людьми.
- 38 женщин пожаловались на сексуальные домогательства, которые якобы имели место со стороны их коллеги - режиссера Джеймса Тобека, который создал "Пальцы", "Любовный треугольник", "Любовь и деньги", "На глазах".
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