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Жительница Макеевки везла через линию разграничения списки боевиков

На контрольном посту "Березовое", что на линии разграничения в районе проведения АТО, пограничники Донецкого отряда обнаружили в одном из авто вещи и предметы боевиков

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Автомобилем "Чери" управляла женщина. Она направлялась из Макеевки, что на данный момент находится на временно неконтролируемой территории, в Волноваху. Во время оформления сотрудники Госпогранслужбы инициировали проведение углубленного осмотра совместно с представителями фискальной службы.

Как результат, в багажнике транспортного средства было найдено символику "ДНР", номерной жетон батальона "Восток", 5 патронов "Флобера" и список "военнослужащих ДНР" с размерами одежды, позывными и антропометрическими данными. Стоит сказать, что жетон находился в коробке с кремом.

Как пояснила женщина, вещи ей, якобы, не принадлежат, поскольку некоторое время назад она купила эту машину, а найденные предметы с того времени находились в транспортном средстве.

По этому факту проинформировали Службу безопасности Украины, Национальную полицию и штаб АТО. Сейчас продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия.

 

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