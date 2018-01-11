Жительница Макеевки везла через линию разграничения списки боевиков
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Автомобилем "Чери" управляла женщина. Она направлялась из Макеевки, что на данный момент находится на временно неконтролируемой территории, в Волноваху. Во время оформления сотрудники Госпогранслужбы инициировали проведение углубленного осмотра совместно с представителями фискальной службы.
Как результат, в багажнике транспортного средства было найдено символику "ДНР", номерной жетон батальона "Восток", 5 патронов "Флобера" и список "военнослужащих ДНР" с размерами одежды, позывными и антропометрическими данными. Стоит сказать, что жетон находился в коробке с кремом.
Как пояснила женщина, вещи ей, якобы, не принадлежат, поскольку некоторое время назад она купила эту машину, а найденные предметы с того времени находились в транспортном средстве.
По этому факту проинформировали Службу безопасности Украины, Национальную полицию и штаб АТО. Сейчас продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия.
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