Экспертиза установила 4 возможных причины трагического пожара в лагере "Виктория"

11 января, 2018, 14:18

Пожарно-технические исследования установили четыре возможных причины пожара в лагере "Виктория" в Одессе, в котором погибли трое детей

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, передает УНИАН.

Также отмечается, что экспертиза установила нарушения при строительстве лагеря. По словам Вербы, строительно-технические исследования показали, что выполненные работы по строительству корпусов комплекса не соответствуют проектной документации и требованиям нормативно-правовых актов в сфере строительства.

Верба также отметила, что поскольку объект исследования почти полностью уничтожен огнем, подтвердить или опровергнуть конкретную причину пожара невозможно.

Поэтому в соответствии с пожарно-технических исследованиями установлены четыре возможных причины возгорания:

- возникновение пожара от источника открытого огня (пламя спички, пламя свечей, тление табачного изделия);

- от короткого замыкания;

- вследствие занесения постороннего источника зажигания;

- от тепла, полученного от более нагретого или раскаленного предмета (электрокипятильников).

При этом, по словам Вербы, экспертиза не обнаружила следов каких-либо горюче-смазочных материалов.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, где отдыхали участники танцевального ансамбля "Адель".

В результате пожара погибли трое детей, еще двое были госпитализированы.

Суд арестовал на 2 месяца директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственную за пожарную безопасность старшую воспитательницу Наталью Янчик. 14 ноября Приморский райсуд Одессы продлил арест директору лагеря, назначив залог.

28 сентября суд отпустил Янчик на поруки.

Как заявлял вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, из-за неработающей пожарной сигнализации спасатели ГСЧС узнали о пожаре только на 45-й минуте трагедии.