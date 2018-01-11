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Вспышки кори среди украинцев обнаружили в еще одной области

В Херсонской области в конце 2017 - начале 2018 годов зафиксировали вспышки кори среди населения

Об этом сообщает пресс-центр Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в последнее время в области осложнилась эпидемическая ситуация по заболеваемости корью.

Сейчас местные врачи подтвердили два случая заболевания у взрослых жителей Херсона (37 и 41 года), у которых данные о прививках против кори отсутствуют. Также подозрение на корь есть еще у шестерых больных, двое из которых не привиты.

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Отмечается, что в области есть вакцины против кори и краснухи, впрочем родителям советуют обязательно сделать детям прививки.

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