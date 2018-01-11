Вспышки кори среди украинцев обнаружили в еще одной области
11 января, 2018, 10:09
В Херсонской области в конце 2017 - начале 2018 годов зафиксировали вспышки кори среди населения
Об этом сообщает пресс-центр Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что в последнее время в области осложнилась эпидемическая ситуация по заболеваемости корью.
Сейчас местные врачи подтвердили два случая заболевания у взрослых жителей Херсона (37 и 41 года), у которых данные о прививках против кори отсутствуют. Также подозрение на корь есть еще у шестерых больных, двое из которых не привиты.
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Отмечается, что в области есть вакцины против кори и краснухи, впрочем родителям советуют обязательно сделать детям прививки.
- Ранее стало известно, что в Киеве по состоянию на 9 января зафиксировано 54 случая заболевания корью.
- 10 января в Киеве насчитали более 60 случаев заболевания. В результате в столице ввели ряд профилактических мероприятий.
- Отметим, в Одессе из-за вспышки кори детям без прививки запретили посещать занятия в детских садах и школах.
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