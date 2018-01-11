Врача-онколога осудили на 10 лет тюрьмы за смертельную инъекцию своему зятю
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Следствие установило, что в феврале 2015 года в вечернее время врач пришел в квартиру, где проживала его дочь вместе с ребенком и мужем. Дома никого не было. Тесть открыл дверь своими ключами и зашел в помещение. Там он переоделся в старую неприметную одежду и пошел ждать приезда зятя возле гаража.
На то время супруги конфликтовали и собирались расставаться. Между зятем и отцом жены отношения тоже значительно ухудшились.
Когда зять вышел из машины, врач вколол ему в правое бедро иглу со шприцем и ввел медицинский препарат. Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему инъекцию в ногу.
Согласно выводам экспертов, причиной смерти 40-летнего мужчины стала сердечно-легочная недостаточность. Это могло произойти в результате действия миорелаксантов. В частности, одного из лекарственных средств, который вводят пациентам при переводе их на искусственное дыхание. Если после введения препарата не подключить аппарат искусственного дыхания, человек умирает.
Осужденный был практикующим врачом-онкологом, имел доступ к подобным лекарственным средствам и заранее готовился к убийству. После совершения преступления он пытался уничтожить следы преступления, а убийство выдать за естественную смерть мужчины.
Убедившись, что зять не подает признаков жизни, он перетащил тело в безлюдное плохо освещаемое место, чтобы его не сразу заметили прохожие.
Обвиняемый свою вину не признал.
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