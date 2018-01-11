 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Запорожье Нацгвардия усилила охрану церквей

В Запорожье бойцы военной части 3029 Национальной гвардии Украины вместе с полицейскими перешли на усиленный режим охраны церковных объектов

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба военной части НГУ.

Усиленный режим охраны церковных объектов введен из-за беспорядков после отказа священника УПЦ МП отпеть мальчика, которого крестили в УПЦ КП.

Нацгвардийци также взяли под усиленную охрану "Запорожскую сечь" вместе с казацким храмом Пресвятой Богородицы (УПЦ КП). Правоохранители хотят предупредить возможные поджоги важных исторических памятников.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2018 четверг

больше новостей

11 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать