В Запорожье Нацгвардия усилила охрану церквей

11 января, 2018, 20:48

В Запорожье бойцы военной части 3029 Национальной гвардии Украины вместе с полицейскими перешли на усиленный режим охраны церковных объектов

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба военной части НГУ.

Усиленный режим охраны церковных объектов введен из-за беспорядков после отказа священника УПЦ МП отпеть мальчика, которого крестили в УПЦ КП.

Нацгвардийци также взяли под усиленную охрану "Запорожскую сечь" вместе с казацким храмом Пресвятой Богородицы (УПЦ КП). Правоохранители хотят предупредить возможные поджоги важных исторических памятников.