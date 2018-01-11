В Запорожье Нацгвардия усилила охрану церквей
11 января, 2018, 20:48
В Запорожье бойцы военной части 3029 Национальной гвардии Украины вместе с полицейскими перешли на усиленный режим охраны церковных объектов
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба военной части НГУ.
Усиленный режим охраны церковных объектов введен из-за беспорядков после отказа священника УПЦ МП отпеть мальчика, которого крестили в УПЦ КП.
Нацгвардийци также взяли под усиленную охрану "Запорожскую сечь" вместе с казацким храмом Пресвятой Богородицы (УПЦ КП). Правоохранители хотят предупредить возможные поджоги важных исторических памятников.
- Напомним, в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать умершего 2-летнего ребенка, из-за того, что он был крещен священником Киевского патриархата.
- Как следствие, по призыву блогера Юрия Гудыменко по многим городам Украины прокатилась акция #принесиляльку, во время которой ее участники приносили под церкви УПЦ МП (в т.ч. к Киево-Печерской Лавре) детские игрушки.
- В Запорожье охрана одной из церквей МП избила участников этого флеш-моба.
- Представителей Запорожской епархии УПЦ-МП подозревают в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти.
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