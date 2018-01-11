В Таиланде задержали босса якудзы, которого узнали по фото татуировок в соцсетях
Об этом сообщает ВВС.
Сигехару Ширай скрывался от полиции на протяжении 15 лет, а в Таиланде жил с 2005 года. В 2003 году его обвинили в организации убийства японского криминального авторитета.
74-летнего беглеца сфотографировали из-за его татуировки на обнаженном торсе, характерные для якудзы. Человек, который сделал фото, ничего не знал о беглеце. Когда фотографии господина Ширая стали вирусными, их увидела японская полиция и обратилась с просьбой о задержании к таиландским коллегам.
Беглеца задержали за нарушение визового режима в городе Лопбури к северу от Бангкока. Его экстрадируют в Японию, где ему объявят обвинения.
Мужчина признался копам, что был членом якудзы, но не признал вину в убийстве, в организации которого его обвиняют.
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