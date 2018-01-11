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В России заявили, что Украина готовит "атаку дронов" на оккупированный Крым

В России считают, что Украина готовит "атаку" беспилотников на территорию оккупированного Крыма

Об этом заявил "депутат" Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает российское "РИА Новости".

"Уже есть отработанная схема: в нейтральных водах "висит" американский разведчик "Посейдон", который должен предоставить корректировки данных украинским беспилотникам. И хотя не сомневаюсь, что вся эта "стая воробьев" будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это "операция крымскотатарского сопротивления", должна вызвать эффект разорвавшейся бомбы", - сказал Бальбек.

"Депутат" также призвал с помощью средств радиоэлектронной борьбы устроить украинским военным "испорченный телефон".

Руслан Бальбек в 2010-2013 годах работал помощником народного депутата от Партии регионов Дмитрия Шевцова. Выступал с критикой Меджлиса крымскотатарского народа и его лидеров, обвинял Меджлис в связях с американским сенатором Джоном Маккейном. После оккупации Крыма Россией стал заместителем председателя "Совета министров" полуострова, с 5 октября 2016 года - "депутатом" Госдумы России, заместителем председателя комитета по делам национальностей.

  • Напомним, Евросоюз осудил незаконное проведение в оккупированном Крыму и в Севастополе выборов в Госдуму России.
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