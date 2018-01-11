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В России учебник по истории отправили на проверку из-за упоминания Революции Достоинства

Российский учебник по новейшей истории для 10 класса отправили на проверку из-за того, что авторы назвали события в Киеве 2014 года Революцией Достоинства

Об этом сообщает The Insider.

В учебнике для 10 класса "История России. Начало XX - начало XXI века" украинские события 2014 года авторы назвали "Революцией Достоинства". Из-за этого ряд активистов, журналистов и политиков начали критиковать издание. В результате Министерство образования и науки РФ решило провести экспертизу.

"Так, революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснулся и поплыл в другом направлении Крымский полуостров", - говорится о событиях 2014 года в учебнике.

Также в учебном издании говорится, что аннексия полуострова РФ это "присоединение Крыма как ответ на антиконституционный переворот в Киеве". А российские военные "не вмешивались" в событиях на полуострове, а лишь приняли на себя обязанности по "соблюдению мира" в Крыму.

Проверку проведет Российская академия наук. Результаты анализа должны опубликовать 27 января.

 

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