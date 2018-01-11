В правительстве рассказали, как должны повысить зарплаты учителей этого года

11 января, 2018, 12:10

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в 2018 году заработную плату учителей должны повысить, а правительство рассмотрит вопрос по поводу неравенства зарплат учителей общеобразовательных школ и преподавателей из спортивных заведений и школ искусств

Об этом шла речь на заседании правительства, сообщает Еспресо.TV.

По словам премьера, с января месяца повысятся заработные платы у учителей. "Как известно, еще в 2017 было принято решение, где мы повысили заработную плату учителям на 50%, а в этом году украинский учитель получает в среднем еще + 1,5 тысячи грн", - сказал Гройсман.

Он также добавил, что если заработная плата учителя в среднем составляла от 5 до 7 тысяч грн, то в этом году она составит от 6,5 до 8,5 тысяч гривень в среднем.

Отдельно премьер отметил по поводу зарплат, которые выплачиваются вследствие децентрализации и должны финансироваться из местных бюджетов.

"Тренеры в спортивных школах и учителя в школах искусств несколько дискриминированы. Речь идет о том, что их заработная плата ниже, чем та, которая выплачивается из государственного бюджета", - сказал Гройсман.

По его словам, правительство рассмотрит вопрос повышения выплат учителям в области искусств и физической культуры и спорта, деньги с которых идут из местных бюджетов.

Инициативы по ряду вопросов в урегулировании подобного неравенства заработных плат преподавателей Гройсман поручил Министерствам соцполитики, финансов, образования и науки, а также молодежи и спорта.

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