 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В правительстве рассказали, как должны повысить зарплаты учителей этого года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в 2018 году заработную плату учителей должны повысить, а правительство рассмотрит вопрос по поводу неравенства зарплат учителей общеобразовательных школ и преподавателей из спортивных заведений и школ искусств

Об этом шла речь на заседании правительства, сообщает Еспресо.TV.

По словам премьера, с января месяца повысятся заработные платы у учителей. "Как известно, еще в 2017 было принято решение, где мы повысили заработную плату учителям на 50%, а в этом году украинский учитель получает в среднем еще + 1,5 тысячи грн", - сказал Гройсман.

Он также добавил, что если заработная плата учителя в среднем составляла от 5 до 7 тысяч грн, то в этом году она составит от 6,5 до 8,5 тысяч гривень в среднем.

Отдельно премьер отметил по поводу зарплат, которые выплачиваются вследствие децентрализации и должны финансироваться из местных бюджетов.

"Тренеры в спортивных школах и учителя в школах искусств несколько дискриминированы. Речь идет о том, что их заработная плата ниже, чем та, которая выплачивается из государственного бюджета", - сказал Гройсман.

По его словам, правительство рассмотрит вопрос повышения выплат учителям в области искусств и физической культуры и спорта, деньги с которых идут из местных бюджетов.

Инициативы по ряду вопросов в урегулировании подобного неравенства заработных плат преподавателей Гройсман поручил Министерствам соцполитики, финансов, образования и науки, а также молодежи и спорта.

Читайте также: В 2018-м украинцев ожидает много изменений: более высокие зарплаты, более дешевые авто, дорогие сигареты

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2018 четверг

больше новостей

11 января, 2018 четверг

10 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать