В Польше сменили руководителя комиссии, расследующей Смоленскую катастрофу

11 января, 2018, 22:38

Экс-министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич назначен руководителем правительственной подкомиссии по расследованию причин Смоленской катастрофы

Об этом передает Niezalezna.pl.

Соответствующее решение принял новый глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Согласно информации издания, Мацеревич будет управлять, а также готовить отчеты, которые будут представлены в апреле 2018 года, в восьмую годовщину Смоленской катастрофы.

Как известно, весной 2016 года польская правительственная подкомиссия по расследованию причин катастрофы, которая действует при минобороны Польши, возобновила следствие.

Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.

В гробу президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.

Как заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.

9 августа 2017 года польская комиссия, которая занимается повторным расследованием Смоленской катастрофы, заявила о следах взрыва на левом крыле самолета.



