В полку "Азов" нашли фото с гранатометами США. Но их уже удалили
На исчезновение информации с сайта обратил внимание ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер, передает "Голос Америки".
"С http://Azov.press этого утра удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками "Азова", которые использовали PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, что эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом у "Азова" они были", - пишет Толер.
Ранее Digital Forensic Research Lab обнародовала доказательства того, что полк "Азов", по крайней мере в течение некоторого времени, имел в своем распоряжении гранатометы американского производства PSRL-1.
Ведущим доказательством при этом выступили сообщения на сайте самого полка "Азов" и сайте его пресс-службы. В одном из сообщений было заявлено, что в июле бойцы "Азова" прошли ознакомление с гранатометами PSRL-1, которые в ближайшее время поступят на вооружение полка. Другое - проинформировало, что гранатометы прошли пристрелку в полку "Азов".
Толер призвал Нацгвардию самостоятельно разобраться с информацией, которую ранее обнародовал полк "Азов".
"Возможно, два официальных сайта "Азова" (информацию о PSRL обнародовал сайт собственно полка и отдельный сайт его пресс-службы. - Прим. ГА ) врали о получении гранатометов или врали о том, что использовали их в учениях. Если это так, то Нацгвардии не стоит злиться на нас за то, что мы поверили словам одного из подразделений Нацгвардии", - написал Толер.
В Национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие у полка "Азов" гранатометов PSRL. Но BellingCat никогда не намекали на наличие в полку "Азов" ПТРК "Джавелин".
- Напомним, ранее Толер сообщил, что полк Азов уже имеет американское оружие.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас