В Одесской области один ребенок умер от кори
11 января, 2018, 19:09
В Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнения кори умер 5-летний ребенок
Об этом сообщил директор департамента охраны здоровья Одесской области Вячеслав Полясный, передает Радио Свобода.
В начале года в Одесской области от осложнений кори умер 5-летний ребенок. За последний год это уже шестая смерть в области: с апреля 2017 года умерло 4 детей и 2 взрослых.
Читайте также: Тысячи украинцев заболели корью. Чем опасна болезнь
"Всего за 2017 год в Одесской области зарегистрировано 1 тысяча 293 случаи болезни, в том числе 843 – это дети. По сравнению с ноябрем в декабре заболеваемость корью выросла на 64%", – рассказал Полясный.
Директор департамента также предостерегает относительно возможного возгорания внутри больниц и других медицинских учреждений.
- Главный детский иммунолог Киева Федор Лапий заявил, что в 2017 году в Украине было зафиксировано всего 4 случая смерти из-за заболевания корью.
- 11 января МЗ рассказало, что надо делать, если в местных больницах нет вакцины от кори.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас