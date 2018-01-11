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В Одесской области один ребенок умер от кори

В Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнения кори умер 5-летний ребенок

Об этом сообщил директор департамента охраны здоровья Одесской области Вячеслав Полясный, передает Радио Свобода.

В начале года в Одесской области от осложнений кори умер 5-летний ребенок. За последний год это уже шестая смерть в области: с апреля 2017 года умерло 4 детей и 2 взрослых.

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"Всего за 2017 год в Одесской области зарегистрировано 1 тысяча 293 случаи болезни, в том числе 843 – это дети. По сравнению с ноябрем в декабре заболеваемость корью выросла на 64%", – рассказал Полясный.

Директор департамента также предостерегает относительно возможного возгорания внутри больниц и других медицинских учреждений.

  • Главный детский иммунолог Киева Федор Лапий заявил, что в 2017 году в Украине было зафиксировано всего 4 случая смерти из-за заболевания корью.
  • 11 января МЗ рассказало, что надо делать, если в местных больницах нет вакцины от кори.

 

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