В МВД напоминают: Россошанский пока подозреваемый, а не обвиняемый

11 января, 2018, 14:49

МВД напоминает, что следствие еще продолжается и Юрий Россошанский является только подозреваемым в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, а не обвиняемым

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил директор коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он отметил, что следствие началось недавно и оно продолжается до сих пор. Правоохранители еще не представили обвинительный акт Россошанскому, поэтому его еще не считают обвиняемым.

"Мы объявили подозрение и у нас достаточно аргументов, чтобы продолжать следствие. Это лицо на время следствия будет находиться под стражей. Окончательный обвинительный акт будет только после завершения следствия. Именно тогда будут все доказательства вины, которые на данный момент еще собираются", - заявил Шевченко .

Следователи до сих пор проводят экспертизу ДНК. Шевченко уверяет, что впоследствии экспертизу можно будет проверить путем проведения дополнительных комиссионных экспертиз. После появления всех результатов исследований, их внесут в текст обвинительного акта.

Он также добавил, что дочь Ноздровской и адвокатов ознакомили с делом в том объеме, который на данной стадии процесса следователи и процессуальный руководитель считают возможным. Впоследствии количество публичных материалов следствия будет только увеличиваться

Также директор коммуникаций МВД заявил, что ему не известно о каком-либо давлении на адвокатов погибшей, и отметил, что в случае угроз или преследования, следует подавать соответствующие заявления в правоохранительные органы.

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11 января на пресс-конференции адвокаты Ноздровской заявили, что не считают ДНК Россошанского на теле правозащитницы доказательством его вины. Накануне заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что первые результаты экспертизы показали, что на теле Ноздровской было ДНК Россошанского.

Адвокаты также заявили, что за ними следят неизвестные лица, которые пытаются выяснить подробности их личной жизни.

Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По данным следствия, Россошанский во время совершения смертельного наезда на сестру Ноздровской находился в состоянии наркотического опьянения и не стал оказывать ей первую медицинскую помощь. На момент наезда девушка еще была жива.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

28 декабря Россошанский вследствие активной позиции Ноздровской не смог выйти на свободу по амнистии. По данным СМИ, после завершения судебного заседания, которое состоялось в тот день, отец осужденного лично угрожал женщине. Она исчезла уже на следующий день, вечером в пятницу, 29 декабря.

Россошанский рассказал, что убил Ноздровскую в результате ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

Вышгородский райсуд избрал меру пресечения Россошанскому в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения возможности внесения залога.

Дочь Ноздровской Анастасия не может утверждать, что ее мать убил именно Россошанский.