В МОН подсчитали, какой будет средняя зарплата учителей уже в январе

11 января, 2018, 14:01

По предварительным подсчетам Министерства образования и науки, средняя зарплата школьного учителя в январе должна составить 7,6 тыс. грн

Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня на заседании правительства принято два постановления, регулирующие увеличение заработных плат для учителей. В частности, мы увеличили предельный размер надбавки для учителей до 30%", - рассказала Гриневич.

Отмечено, что размеры максимальной надбавки педагогическим работникам растут от 20% до 30%. Также установлен нижний предел такой надбавки - не менее 5%.

Не менее 20% надбавки должны получать учителя школ, в которых обучение в начальных классах осуществляется по стандартам Новой украинской школы, а также учителя украинского языка и литературы школ с обучением на языках нацменьшинств.

В МОН добавляют, что с 1 сентября 2018 увеличение зарплаты обязательно должно быть распространено не только на педагогов, которые получают зарплату за счет государственного бюджета, но и всех педагогов, в том числе тех, которые получают зарплату из местных бюджетов - воспитатели детсадов, мастера в профессионально-технических учебных заведениях и другие.

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Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что с января повысятся зарплаты учителей. Также правительство рассмотрит вопрос о неравности зарплат учителей общеобразовательных школ и преподавателей со спортивных учреждений и школ искусств.

Ранее Гройсман прогнозировал, что в 2018 году средняя зарплата в Украине может составить 10 тыс. грн.