В Киеве заработал первый сервис каршеринга. Что это такое и сколько стоит
Об этом сообщает The Village.
Каршеринг - это вид краткосрочной аренды автомобиля в больших городах с поминутной или почасовой оплатой. Такой вид аренды дает возможность оставить авто в любом пункте обслуживания.
Услуга поминутной аренды авто работает через приложение для смартфона на Android и iOS. Авто можно взять в прокат с поминутной (5,99 гривень за минуту), почасовой (59 гривень в час) и посуточной оплатой (999 гривень в сутки).
Задаток оставлять не нужно. В стоимость проката входит топливо и мытье машины.
Для этого нужно зарегистрироваться в приложении, предоставить документы, подтверждающие право управлять авто, и реквизиты банковской карты, и затем найти машину. Оставить машину после пользования можно где угодно в городе.
Пользование каршерингом имеет ограничения: возраст клиента должен быть от 25 лет, водительский стаж - не менее 5 лет.
В сервисе работает более 100 автомобилей Ravon R2 узбекского производства, парк ближайшее время увеличат до 300 машин.
В тестовом режиме GetManCar заработал 1 декабря 2017. Брать в прокат автомобили можно с 9 января 2018.
В Украине для сертификации уже прибыли самые дешевые в мире автомобили индийской марки Bajaj.
В Украине по итогам 2017 было зарегистрировано 11,5 тыс. новых коммерческих авто, что на 38% больше показателей 2016 года. Наибольшим спросом в 2017 году пользовались автомобили марки Renault.