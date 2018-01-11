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В Киеве Сhevrolet въехал в карету "скорой", четверо пострадавших

В Киеве автомобиль Сhevrolet столкнулся с каретой "скорой", в результате чего пострадали четыре человека

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

ДТП случилось в полночь на проспекте Глушкова.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель иномарки не справился с управлением, вследствие чего врезался в машину скорой помощи. Травмы получили водители, а также врач и малолетний ребенок.

По данному факту начато уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортным средством.

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