В Киеве ограничат движение транспорта на мостах через Днепр

11 января, 2018, 18:13

В пятницу, 12 декабря, в Киеве ограничат транспортное движение на мостах через Днепр и залив Днепра реку Десенка (Черторой)

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Так, с 11:00 до 17:00 будет ограничено движение на Южном мостовом переходе через Днепр в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Кроме того, с 11:00 до 15:00 ограничат движение по Московскому мосту через Днепр и Десенку в направлении Троещины. С 15:00 до 19:00 будет ограничено движение по этому мосту в направлении движения станции метро "Петровка".

Ограничение движения вводится в связи с проведением ремонтных работ.