 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве ограничат движение транспорта на мостах через Днепр

В пятницу, 12 декабря, в Киеве ограничат транспортное движение на мостах через Днепр и залив Днепра реку Десенка (Черторой)

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Так, с 11:00 до 17:00 будет ограничено движение на Южном мостовом переходе через Днепр в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Кроме того, с 11:00 до 15:00 ограничат движение по Московскому мосту через Днепр и Десенку в направлении Троещины. С 15:00 до 19:00 будет ограничено движение по этому мосту в направлении движения станции метро "Петровка".

Ограничение движения вводится в связи с проведением ремонтных работ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2018 четверг

больше новостей

11 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать