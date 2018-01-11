В Киеве ограничат движение транспорта на мостах через Днепр
11 января, 2018, 18:13
В пятницу, 12 декабря, в Киеве ограничат транспортное движение на мостах через Днепр и залив Днепра реку Десенка (Черторой)
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Так, с 11:00 до 17:00 будет ограничено движение на Южном мостовом переходе через Днепр в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
Кроме того, с 11:00 до 15:00 ограничат движение по Московскому мосту через Днепр и Десенку в направлении Троещины. С 15:00 до 19:00 будет ограничено движение по этому мосту в направлении движения станции метро "Петровка".
Ограничение движения вводится в связи с проведением ремонтных работ.
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