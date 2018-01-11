В какие дни украинцы будут отдыхать на праздники 2018 года. Предложения правительства
11 января, 2018, 13:01
Кабинет министров одобрил рекомендательный список выходных дней для украинцев на праздники этого года
Соответствующий документ опубликовало издание "Интерфакс-Украина".
Кабинет министров одобрил перенос рабочих дней в 2018 году. Таким образом, украинцы получат 4 выходных дня для празднования Международного женского дня (8-11 марта).
Выходные также будут во время празднования Дня труда (28 апреля-1 мая), Дня Конституции (28 июня - 1 июля), католического Рождества (22-25 декабря) и Нового Года(30 декабря - 1 января).
Кабинет министров предлагает перенести рабочие дни на выходные с целью создания благоприятных условий для празднования. Таким образом, украинцам придется отрабатывать в субботу 3 марта, 5 мая, 23 июня, 22 и 29 декабря.
- В прошлом году парламент принял закон, согласно которому католическое Рождество (25 декабря) становится нерабочим днем.
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