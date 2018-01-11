В какие дни украинцы будут отдыхать на праздники 2018 года. Предложения правительства

11 января, 2018, 13:01

Кабинет министров одобрил рекомендательный список выходных дней для украинцев на праздники этого года

Соответствующий документ опубликовало издание "Интерфакс-Украина".

Кабинет министров одобрил перенос рабочих дней в 2018 году. Таким образом, украинцы получат 4 выходных дня для празднования Международного женского дня (8-11 марта).

Выходные также будут во время празднования Дня труда (28 апреля-1 мая), Дня Конституции (28 июня - 1 июля), католического Рождества (22-25 декабря) и Нового Года(30 декабря - 1 января).

Кабинет министров предлагает перенести рабочие дни на выходные с целью создания благоприятных условий для празднования. Таким образом, украинцам придется отрабатывать в субботу 3 марта, 5 мая, 23 июня, 22 и 29 декабря.